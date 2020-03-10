Глава WTA: «Рано говорить, что будет с теннисными турнирами»

Стив Саймон обещает, что здоровье будет на первом месте

  • 10.03.2020 11:55
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Глава WTA: «Рано говорить, что будет с теннисными турнирами»
© wtatennis.com

В понедельник стало известно об отмене теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, а глава WTA Стив Саймон не готов предсказать, что в дальнейшем будет с соревнованиями.

«Прежде всего, нет ничего важнее здоровья наших игроков, персонала, волонтёров и болельщиков. Основываясь на медицинских рекомендациях, которые мы получили 8 марта, турнир в Индиан-Уэллс не будет проведёт в марте. WTA выражает искренние соболезнования пострадавшим от коронавируса в этом регионе и во всём мире».

«Мы расстроены, что болельщики не смогут посетить этот турнир, а игроки не смогут принять участие в матчах в течение следующих двух недель. Мы понимаем решение, которое было принято в интересах общественного здоровья и безопасности, которые на данный момент является главным приоритетом».

«Пока рано говорить, что будет с дальнейшими турнирами. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Здоровье и безопасность всегда будут на первом месте», - сказал Саймон.

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Источник — Большой теннис Украины

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