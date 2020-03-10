Президент Форталезы: «Мы не делали предложений Шахтеру по Веллингтону Нему»

Бразильская «Форталеза» не делала попыток подписать вингера «Шахтера» Веллингтона Нема. По крайней мере, об этом заявил президент клуба Марсело Пас.

«Это неправда, мы не делали по нему никаких предложений «Шахтеру», - отметил босс «Форталезы».

Напомним, накануне бразильская редакция портала Goal.com сообщила, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» пытался избавиться от Веллингтона Нема и был готов отпустить вингера в «Форталезу», которая якобы вела переговоры о переходе футболиста. Однако, по сведениям источника, сделка не состоялась из-за нежелания 28-летнего Нема покидать «Шахтер».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» внес Веллингтона Нема в заявку на вторую часть сезона в УПЛ.