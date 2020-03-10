Президент Форталезы: «Мы не делали предложений Шахтеру по Веллингтону Нему»

Босс бразильского клуба опроверг информацию об интересе к вингеру «горняков»

  • 10.03.2020 09:43
  • 303 просмотра
  • 0 комментариев
Президент Форталезы: «Мы не делали предложений Шахтеру по Веллингтону Нему»
© Instagram. Веллингтон Нем

Бразильская «Форталеза» не делала попыток подписать вингера «Шахтера» Веллингтона Нема. По крайней мере, об этом заявил президент клуба Марсело Пас.

«Это неправда, мы не делали по нему никаких предложений «Шахтеру», - отметил босс «Форталезы».

Напомним, накануне бразильская редакция портала Goal.com сообщила, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» пытался избавиться от Веллингтона Нема и был готов отпустить вингера в «Форталезу», которая якобы вела переговоры о переходе футболиста. Однако, по сведениям источника, сделка не состоялась из-за нежелания 28-летнего Нема покидать «Шахтер».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» внес Веллингтона Нема в заявку на вторую часть сезона в УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности