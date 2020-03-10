Ответный матч Бавария – Челси может состояться при пустых трибунах

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси» может пройти без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
По данным источника, матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» – «Айнтрахт», который состоится 22 марта, также пройдет при пустых трибунах.
В первом матче «Бавария» разгромила «Челси» со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 18 марта в Мюнхене.
Напомним, ранее матчи чемпионата Италии по футболу были официально приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.
Источник — Sport Bild
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