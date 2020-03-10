Во вторник, 10-го марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкий «Лейпциг» примет английский «Тоттенхэм».
Поединок состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Лейпциг» – «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Лейпциг» – «Тоттенхэм» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» – «Тоттенхэм».
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Источник — Sport.ua
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