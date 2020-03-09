ЖУРАВЛЕВ: «Санина – в отставку. Сколько можно позорить Мариуполь?»

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев жестко раскритиковал и потребовал отставки вице-президента «Мариуполя» Андрея Санина.



«Андрея Санина – в отставку. Сколько можно позорить Мариуполь? Пора менять руководство клуба. Вице-президент клуба очередной раз показал свою неспособность управлять «Мариуполем».



Призываю президента клуба сделать ротацию в руководстве мариупольской команды и нанять более эффективный менеджмент. Джентльмена давно пора менять, даешь отставку. Футбольная общественность давно ждет изменений в клубе», – написал Журавлев в фейсбуке.



Напомним, «Мариуполь» не смог пробиться в первую шестерку УПЛ.

В ноября Андрей Санин заявлял, что цель команды – третье место.