Лестер разбил Астон Виллу, Варди прервал голевую засуху

В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» в домашних стенах разбил «Астон Виллу». Джейми Варди, который не забивал с декабря, отметился дублем.

Благодаря этой победе «лисы» сохранили отрыв в 5 очков от «Челси». «Астон Вилла» продолжает бороться за место в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Лестер» – «Астон Вилла» – 4:0

Голы: 1:0 – 40 Барнс, 2:0 – 63, пенальти Варди, 3:0 – 79 Варди, 4:0 – 85 Барнс.

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