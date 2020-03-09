Лестер разбил Астон Виллу, Варди прервал голевую засуху

В матче 29-го тура АПЛ «Лестер» в домашних стенах разбил «Астон Виллу». Джейми Варди, который не забивал с декабря, отметился дублем.
Благодаря этой победе «лисы» сохранили отрыв в 5 очков от «Челси». «Астон Вилла» продолжает бороться за место в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Лестер» – «Астон Вилла» – 4:0
Голы: 1:0 – 40 Барнс, 2:0 – 63, пенальти Варди, 3:0 – 79 Варди, 4:0 – 85 Барнс.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.