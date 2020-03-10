Лестер – Астон Вилла – 4:0. Видео голов и обзор матча

«Лестер» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Астон Вилла
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
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Источник — Sport.ua
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