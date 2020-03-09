Евгений ХАЧЕРИДИ: «Думаю, что шансов сыграть на Евро-2020 у меня нет»

Украинский легионер брестского «Динамо» Евгений Хачериди оценил свои шансы поехать на Евро-2020 в составе национальной сборной.
«Думаю, что шансов у меня нет. Смотрю здраво на это все, ведь долго не играл, а чемпионат Беларуси никто не смотрит», – сказал Хачериди.
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Источник — #FootballHub
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