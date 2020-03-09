Евгений ХАЧЕРИДИ: «Думаю, что шансов сыграть на Евро-2020 у меня нет»

Украинский футболист трезво оценил ситуацию

  • 09.03.2020 21:05
  • 1320 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Думаю, что шансов сыграть на Евро-2020 у меня нет»
© УАФ. Евгений Хачериди

Украинский легионер брестского «Динамо» Евгений Хачериди оценил свои шансы поехать на Евро-2020 в составе национальной сборной.

«Думаю, что шансов у меня нет. Смотрю здраво на это все, ведь долго не играл, а чемпионат Беларуси никто не смотрит», – сказал Хачериди.

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Источник — #FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 21:38
    0
    "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.03.2020 21:33
    0
    Не надо печалиться. Кукушкин тоже не поедет)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 21:38
    0
    "Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.03.2020 21:33
    0
    Не надо печалиться. Кукушкин тоже не поедет)
    Ссылка
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