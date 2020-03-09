Евгений ХАЧЕРИДИ: «Если возвращаться в Украину, то только в Динамо»

Украинский легионер брестского «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о том, были ли у него предложения от команд УПЛ.
«Предложения были. Причем, не одно, а много. Но если уж и рассматривать предложения из Украины, то только возвращение в киевское «Динамо», – сказал Евгений.
Напомним, Хачериди защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2018 годы, после чего перешел в ПАОК.
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Источник — #FootballHub
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