Евгений ХАЧЕРИДИ: «Если возвращаться в Украину, то только в Динамо»

Украинский легионер брестского «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о том, были ли у него предложения от команд УПЛ.



«Предложения были. Причем, не одно, а много. Но если уж и рассматривать предложения из Украины, то только возвращение в киевское «Динамо», – сказал Евгений.



Напомним, Хачериди защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2018 годы, после чего перешел в ПАОК.

Ранее стала известна зарплата Хачериди в «Динамо» (Брест).