Евгений ХАЧЕРИДИ: «Если возвращаться в Украину, то только в Динамо»

Евгений имел предложения от других клубов УПЛ, но отклонил их

  • 09.03.2020 20:21
  • 915 просмотров
  • 4 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Если возвращаться в Украину, то только в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Украинский легионер брестского «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о том, были ли у него предложения от команд УПЛ.
 
«Предложения были. Причем, не одно, а много. Но если уж и рассматривать предложения из Украины, то только возвращение в киевское «Динамо», – сказал Евгений.
 
Напомним, Хачериди защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2018 годы, после чего перешел в ПАОК.

Ранее стала известна зарплата Хачериди в «Динамо» (Брест).

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Источник — #FootballHub

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 20:51
    0
    Ruud, 09.03.2020 20:48
    там своей молодежи хватает, пусть пацаны играют
    Молодежь никуда не годная. Жека, да бы в порядке. Не даром Ринат его хотел подтянуть в Шахту. И в сборной он прилично выглядел. Правда потом сдулся, но то таке......
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 20:48
    0
    там своей молодежи хватает, пусть пацаны играют
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 20:45
    -2
    Давай возвращайся в голубую помойку - для тебя Миронов допинг уже приготовил, а то ты как-то уныло выглядишь
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.03.2020 20:33
    +1
    Ти вже своє в Динамо Київ відіграв...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.03.2020 20:33
    +1
    Ти вже своє в Динамо Київ відіграв...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 20:51
    0
    Ruud, 09.03.2020 20:48
    там своей молодежи хватает, пусть пацаны играют
    Молодежь никуда не годная. Жека, да бы в порядке. Не даром Ринат его хотел подтянуть в Шахту. И в сборной он прилично выглядел. Правда потом сдулся, но то таке......
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 09.03.2020 20:48
    0
    там своей молодежи хватает, пусть пацаны играют
    Ссылка
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