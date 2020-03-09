Стала известна зарплата Хачериди в Динамо Брест

Центральный защитник Евгений Хачериди по условиям контракта с «Динамо» Брест получает порядка 450 тысяч евро за год.
Отмечается, что в бытность Хачериди свободным агентом защитника настоятельно рекомендовал подписать руководству «Стяуа» экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу.
Однако боссы румынского клуба не смогли договориться с бывшим центрбеком «Динамо», вследствие чего тот вскоре согласовал условия сотрудничества с «Динамо» Брест.
Ранее сам Хачериди заявлял, что в брестском «Динамо» он столкнулся с лучшим коллективом, в котором когда-либо ему доводилось выступать в карьере.
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