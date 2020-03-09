Стала известна зарплата Хачериди в Динамо Брест

По данным прессы, украинский защитник получает в Беларуси 450 тысяч евро за сезон

  • 09.03.2020 15:49
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  • 1 комментарий
Стала известна зарплата Хачериди в Динамо Брест
© Twitter. Евгений Хачериди

Центральный защитник Евгений Хачериди по условиям контракта с «Динамо» Брест получает порядка 450 тысяч евро за год.

Отмечается, что в бытность Хачериди свободным агентом защитника настоятельно рекомендовал подписать руководству «Стяуа» экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу.

Однако боссы румынского клуба не смогли договориться с бывшим центрбеком «Динамо», вследствие чего тот вскоре согласовал условия сотрудничества с «Динамо» Брест.

Ранее сам Хачериди заявлял, что в брестском «Динамо» он столкнулся с лучшим коллективом, в котором когда-либо ему доводилось выступать в карьере.

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 09.03.2020 15:56
    +1
    Если это правда,то очень хорошая зарплата,с учётом,что это первенство Беларуси
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.03.2020 15:56
    +1
    Если это правда,то очень хорошая зарплата,с учётом,что это первенство Беларуси
    Ссылка
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