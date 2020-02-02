Евгений ХАЧЕРИДИ: «Динамо Брест? Лучший коллектив, где я был»

Защитник «Динамо» Брест доволен атмосферой в команде

  • 02.02.2020 13:11
  • 1893 просмотра
  • 3 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Динамо Брест? Лучший коллектив, где я был»
© ФК Динамо Брест

Евгений Хачериди, который в конце прошлого года перешел в «Динамо» Брест, признался, что ему очень нравится атмосфера в новой команде:

«Помогли ли мне Милевский и Нойок в адаптации? Очень.

Здесь крутой коллектив. Наверное, из всех команд, где был, он самый лучший».

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 02.02.2020 13:51
    +3
    А в каких коллективах он был?) В Динамо, где Сашо 3.14здил после каждой игры, да у греков, где языка не знал))
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    Maks7777
    Maks7777, 02.02.2020 13:39
    0
    Конечно лучший!В официальном матче в свои ворота забьешь или красную получишь пиз....ды дадут сразу в раздевалке,худший станет коллектив!!!!!!
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    Vgfxdr Jgvv
      Vgfxdr Jgvv, 02.02.2020 13:37
    -1
    'мечты сбываются'
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    Олег Молодов
      Олег Молодов, 02.02.2020 13:51
    +3
    А в каких коллективах он был?) В Динамо, где Сашо 3.14здил после каждой игры, да у греков, где языка не знал))
    Ссылка
    Maks7777
    Maks7777, 02.02.2020 13:39
    0
    Конечно лучший!В официальном матче в свои ворота забьешь или красную получишь пиз....ды дадут сразу в раздевалке,худший станет коллектив!!!!!!
    Ссылка
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