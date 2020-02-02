Евгений ХАЧЕРИДИ: «Динамо Брест? Лучший коллектив, где я был»

Евгений Хачериди, который в конце прошлого года перешел в «Динамо» Брест, признался, что ему очень нравится атмосфера в новой команде:

«Помогли ли мне Милевский и Нойок в адаптации? Очень.

Здесь крутой коллектив. Наверное, из всех команд, где был, он самый лучший».