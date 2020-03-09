Артем ФРАНКОВ: «Объясните, в чем состояло нарушение Сидорчука?»

Специалист поделился мнением о спорном моменте в поединке УПЛ «Александрия» — «Динамо» (1:3)

  • 09.03.2020 13:31
  • 2616 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Объясните, в чем состояло нарушение Сидорчука?»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота киевского «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата Украины против «Александрии» (3:1) и не последовавшем за этим удалением полузащитника киевлян Сергея Сидорчука.

«Очень много говорили о том, что Сидорчук должен был получить вторую желтую карточку, потому что, мол, момент Сидорчука был такой же, как у Довгого, за который ему показали вторую желтую.

Что я хочу сказать? Момент Довгого — классический. В свое время, после аналогичного нарушения правил и удаления защитника киевского «Динамо» Бадр Эль-Каддури, мне объясняли, что любое движение травмоопасное и неосторожно-агрессивное должно наказываться. Когда игрок бьет по мячу через себя, он не видит, кто находится сзади и делает травмоопасное движение.

Что же касается Сидорчука, то, опять-таки, как мне объяснили некоторые представители судейского корпуса, есть нога, которая задирается выше головы, а есть другая ситуация — когда кто-то играет головой опасно по отношению к самому себе. В чем вообще опасная игра Сидорчука, который никуда не задирал ногу? Это проблема соперника, который полез непонятно куда. Объясните мне, в чем состояло нарушение Сидорчука? Возможно, во втором моменте Шабанов-таки завалил Ситало и нужно было ставить пенальти. Но за что был тот 11-метровый, который поставили? Объясните мне», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(9 голосов)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 09.03.2020 14:41
    -1
    А кто его знает в чём там было нарушение. Надо ж дёргать ДК перед кубком, то Буяльский, теперь Сидорчук. Это ключевые игроки, игроки основы.
    Для Leo Leo: а теперь уже можно даже ошибаться судьям и против ШД, ещё в начале сделали отрыв, дальше одноклассники. И можно говорить, что и ШД страдает от судейских ошибок. И Мариуполь уже не нужен в первой шестёрке. Да и сам ШД уже не играет.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 09.03.2020 14:32
    0
    Хоч Франков ще той чудак, але тут він правий
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    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 09.03.2020 14:17
    -3
    Почему не спрашиваешь в чём нарушение игрока Шахтёра вчера?
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    u6464u
    online
      u6464u, 09.03.2020 14:04
    -2
    спроси у дурачка можаровского,вы его так зашугали что он не знал как вас вытягнуть и самому не замараться,так как и ты дурака здесь включаешь,
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 09.03.2020 14:32
    0
    Хоч Франков ще той чудак, але тут він правий
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