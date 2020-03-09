Артем ФРАНКОВ: «Объясните, в чем состояло нарушение Сидорчука?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота киевского «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата Украины против «Александрии» (3:1) и не последовавшем за этим удалением полузащитника киевлян Сергея Сидорчука.

«Очень много говорили о том, что Сидорчук должен был получить вторую желтую карточку, потому что, мол, момент Сидорчука был такой же, как у Довгого, за который ему показали вторую желтую.

Что я хочу сказать? Момент Довгого — классический. В свое время, после аналогичного нарушения правил и удаления защитника киевского «Динамо» Бадр Эль-Каддури, мне объясняли, что любое движение травмоопасное и неосторожно-агрессивное должно наказываться. Когда игрок бьет по мячу через себя, он не видит, кто находится сзади и делает травмоопасное движение.

Что же касается Сидорчука, то, опять-таки, как мне объяснили некоторые представители судейского корпуса, есть нога, которая задирается выше головы, а есть другая ситуация — когда кто-то играет головой опасно по отношению к самому себе. В чем вообще опасная игра Сидорчука, который никуда не задирал ногу? Это проблема соперника, который полез непонятно куда. Объясните мне, в чем состояло нарушение Сидорчука? Возможно, во втором моменте Шабанов-таки завалил Ситало и нужно было ставить пенальти. Но за что был тот 11-метровый, который поставили? Объясните мне», — сказал Франков в эфире своего YouTube-канала.