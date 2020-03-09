Роман ЗОЗУЛЯ: «В сборную Украины готов пешком идти»

При этом игрок согласен, что не соответствует уровню команды

  • 09.03.2020 11:54
  • 1081 просмотр
  • 4 комментария
Роман ЗОЗУЛЯ: «В сборную Украины готов пешком идти»
© twitter.com/Albacete

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля еще мечтает о вызове в сборную Украины, однако футболист согласен с тем, что сейчас не заслуживает вызова.

«Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Когда будет достаточно игрового времени, то тренеры увидят, что я заслуживаю вызов, а я с гордостью буду носить футболку Украины».

«Но сейчас самое время дать дорогу ребятам, которые заслуживают проявить себя. Однако я пешком приду в сборную, если вызовут», - сказал Зозуля.

Игрок не попал в список сборной Украины на ближайшие матчи.

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Источник — #FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 13:13
    0
    Зозуля не игрок сборной, он не вписывается в модель игры команды
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 12:54
    -1
    UKRAINE FAN, 09.03.2020 12:29
    У меня нет практики. Когда будет достаточно игрового времени,Что он несет? 28 матче это что нет практики? Может всему виной 3 мяча в 28 матчах. на которых ты тратишь аж 806 мин игрового времени!
    Да, результативность ох***ая как для форварда да еще и второй лиги
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    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 12:31
    +1
    В альбасете практика не считается?
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 09.03.2020 12:29
    -1
    У меня нет практики. Когда будет достаточно игрового времени,Что он несет? 28 матче это что нет практики? Может всему виной 3 мяча в 28 матчах. на которых ты тратишь аж 806 мин игрового времени!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.03.2020 12:31
    +1
    В альбасете практика не считается?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 13:13
    0
    Зозуля не игрок сборной, он не вписывается в модель игры команды
    Ссылка
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