Роман ЗОЗУЛЯ: «В сборную Украины готов пешком идти»

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля еще мечтает о вызове в сборную Украины, однако футболист согласен с тем, что сейчас не заслуживает вызова.

«Сейчас я прекрасно понимаю, что я не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики. Когда будет достаточно игрового времени, то тренеры увидят, что я заслуживаю вызов, а я с гордостью буду носить футболку Украины».

«Но сейчас самое время дать дорогу ребятам, которые заслуживают проявить себя. Однако я пешком приду в сборную, если вызовут», - сказал Зозуля.

Игрок не попал в список сборной Украины на ближайшие матчи.