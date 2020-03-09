Вячеслав ШЕВЧУК: «Жаль, что в матче Александрия — Динамо не было VAR»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук подвел итоги победы «Динамо» над «Александрией» (3:1) в поединке 22-го тура УПЛ.
«Мне понравился этот матч, встреча лидеров чемпионата. Было видно много жестких стыков, очень непростой матч для арбитра. К сожалению, не было VAR. По качеству игры мне все понравилось. «Александрия» после удаления стала играть намного агрессивнее и имела возможность этот матч свести в ничью», — считает Шевчук.
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Источник — ТК Футбол
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