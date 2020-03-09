Вячеслав ШЕВЧУК: «Жаль, что в матче Александрия — Динамо не было VAR»

Специалист остался доволен качеством игры обеих команд

  • 09.03.2020 11:32
  • 1519 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Жаль, что в матче Александрия — Динамо не было VAR»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук подвел итоги победы «Динамо» над «Александрией» (3:1) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Мне понравился этот матч, встреча лидеров чемпионата. Было видно много жестких стыков, очень непростой матч для арбитра. К сожалению, не было VAR. По качеству игры мне все понравилось. «Александрия» после удаления стала играть намного агрессивнее и имела возможность этот матч свести в ничью», — считает Шевчук.

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Источник — ТК Футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 13:14
    0
    Александрия рвала ДК пока судья не испортил матч
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 12:34
    0
    Да жаль Костоломы играли бы в 7 -ом
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 13:14
    0
    Александрия рвала ДК пока судья не испортил матч
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 12:34
    0
    Да жаль Костоломы играли бы в 7 -ом
    Ссылка
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