Александр РЯБОКОНЬ: «Филиппова можно было бы попробовать в сборной Украины»

Тренер считает, что форвард не затерялся бы в национальной команде

  • 09.03.2020 10:13
  • 935 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Филиппова можно было бы попробовать в сборной Украины»
© desna.football

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что форвард Александр Филиппов, забивший в нынешнем сезоне УПЛ 12 голов, может быть полезен сборной Украины.

«Филиппов в сборной? Можно было попробовать, но я понимаю, что больше доверия проверенным игрокам. Но Филиппов может быть полезен. Посмотрите, какой объем работы он выполнил в матче с «Зарей».

«Он и забивает, и обычно не останавливается, постоянно в движении. Таких динамичных игроков не так много», - считает Рябоконь.

Игрок не получил вызов в сборную на ближайшие контрольные матчи.

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 10:41
    +1
    Не просто попробовать, а брать на Евро. Больше 10 мячей. Каким боком Кравец в сборной?
    Очень обидно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 10:41
    +1
    Не просто попробовать, а брать на Евро. Больше 10 мячей. Каким боком Кравец в сборной?
    Очень обидно
    Ссылка
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