Александр РЯБОКОНЬ: «Филиппова можно было бы попробовать в сборной Украины»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что форвард Александр Филиппов, забивший в нынешнем сезоне УПЛ 12 голов, может быть полезен сборной Украины.

«Филиппов в сборной? Можно было попробовать, но я понимаю, что больше доверия проверенным игрокам. Но Филиппов может быть полезен. Посмотрите, какой объем работы он выполнил в матче с «Зарей».

«Он и забивает, и обычно не останавливается, постоянно в движении. Таких динамичных игроков не так много», - считает Рябоконь.

Игрок не получил вызов в сборную на ближайшие контрольные матчи.