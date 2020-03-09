Александр РЯБОКОНЬ: «Филиппова можно было бы попробовать в сборной Украины»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что форвард Александр Филиппов, забивший в нынешнем сезоне УПЛ 12 голов, может быть полезен сборной Украины.
«Филиппов в сборной? Можно было попробовать, но я понимаю, что больше доверия проверенным игрокам. Но Филиппов может быть полезен. Посмотрите, какой объем работы он выполнил в матче с «Зарей».
«Он и забивает, и обычно не останавливается, постоянно в движении. Таких динамичных игроков не так много», - считает Рябоконь.
Игрок не получил вызов в сборную на ближайшие контрольные матчи.
Источник — ПРОФУТБОЛ
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