ВИДЕО. Десна в меньшинстве забила Заре. У Филиппова 12-й гол в сезоне УПЛ

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» хозяева в первом тайме остались в меньшинстве из-за удаления Гуцуляка, что не помешало им выйти вперед.
Форвард Александр Филиппов оформил очередной, уже 12-й, гол в сезоне УПЛ и закрепился на втором месте в списке лучших забивал.
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Источник — Sport.ua
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