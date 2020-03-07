ВИДЕО. VARварская Монзуль. Судья дала четвертую красную за 2 матча

Судья активно использует VAR

  • 07.03.2020 14:51
  • 2852 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. VARварская Монзуль. Судья дала четвертую красную за 2 матча
© 1927.kiev.ua

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» в первом тайме был удален игрок хозяев Алексей Гуцуляк.

Любопытно, что футболиста за грубую игру удалила судья Екатерина Монзуль после просмотра VAR. При этом Монзуль с помощью того же VAR показала две красные карточки в матче «Днепр-1» - «Динамо».

Напомним, что в этом туре VAR должен был на матче «Александрия» - «Динамо», но позже систему перенесли на матч «Десна» - «Заря».

ОБНОВЛЕНО. В конце тайма снова после VAR Монзуль удалила еще и игрока «Зари» Максима Лунева.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 07.03.2020 14:58
    0
    Їй просто квіти не сподобалися....
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 14:57
    +1
    Катя молодчина! я тебя люблю
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.03.2020 14:53
    +1
    Удивляет то, что сама Монзуль изначально серьёзности нарушений не видит. То есть, если б не VAR, вместо 3 красных, была б только одна жёлтая... Так и дядю Васю дворника с улицы можно взять судить - VAR всё равно поможет, если шо
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.03.2020 14:51
    -1
    Нельзя идти в ноги в подкате!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.03.2020 14:49
    -2
    Jack Kilowat, 07.03.2020 14:33
    Остановите Катьку! Она перепишет турнирную таблицу
    Главное, что никого не тянет за яйца, всем дает!
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 07.03.2020 14:47
    -3
    Катька облигация
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 14:46
    0
    Jack Kilowat, 07.03.2020 14:33
    Остановите Катьку! Она перепишет турнирную таблицу
    Наконец то стала карать наших дуболомов, за откровенную грубость!
    Как по мне, чистейшая красная была!
    Хотел не хотел так сыграть, это уже лирика...
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 07.03.2020 14:33
    +1
    Остановите Катьку! Она перепишет турнирную таблицу
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 07.03.2020 14:57
    +1
    Катя молодчина! я тебя люблю
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.03.2020 14:53
    +1
    Удивляет то, что сама Монзуль изначально серьёзности нарушений не видит. То есть, если б не VAR, вместо 3 красных, была б только одна жёлтая... Так и дядю Васю дворника с улицы можно взять судить - VAR всё равно поможет, если шо
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 07.03.2020 14:33
    +1
    Остановите Катьку! Она перепишет турнирную таблицу
    Ссылка
    ingvar1305
    online
      ingvar1305, 07.03.2020 14:58
    0
    Їй просто квіти не сподобалися....
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.03.2020 14:46
    0
    Jack Kilowat, 07.03.2020 14:33
    Остановите Катьку! Она перепишет турнирную таблицу
    Наконец то стала карать наших дуболомов, за откровенную грубость!
    Как по мне, чистейшая красная была!
    Хотел не хотел так сыграть, это уже лирика...
    Ссылка
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