ВИДЕО. VARварская Монзуль. Судья дала четвертую красную за 2 матча

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» в первом тайме был удален игрок хозяев Алексей Гуцуляк.
Любопытно, что футболиста за грубую игру удалила судья Екатерина Монзуль после просмотра VAR. При этом Монзуль с помощью того же VAR показала две красные карточки в матче «Днепр-1» - «Динамо».
Напомним, что в этом туре VAR должен был на матче «Александрия» - «Динамо», но позже систему перенесли на матч «Десна» - «Заря».
ОБНОВЛЕНО. В конце тайма снова после VAR Монзуль удалила еще и игрока «Зари» Максима Лунева.
Источник — Sport.ua
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Как по мне, чистейшая красная была!
Хотел не хотел так сыграть, это уже лирика...
Как по мне, чистейшая красная была!
Хотел не хотел так сыграть, это уже лирика...
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