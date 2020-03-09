Элина СВИТОЛИНА: «Я двигаюсь в правильном направлении»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире в мексиканском Монтерее, где спортсменка в финале одолела Марию Боузкову в трех сетах.

«Мария хорошо сражалась, и я считаю, что это был матч очень высокого уровня. Мы обе играли хорошо, боролись, а также хотели порадовать болельщиков, которые нас поддерживали. Было приятно получить такую поддержку в Мексике».

«Победа - это невероятно. Я сделала еще один шаг к выполнению своих задач. Считаю, что двигаюсь в верном направлении», - сказала Свитолина.

Теннисистка вернется в топ-5 рейтинга WTA.