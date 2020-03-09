Свитолина вернется в топ-5 рейтинга WTA

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA), которая стала победительницей турнира в Монтеррее, со следующей недели поднимется на пятую строчку в рейтинге WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов и канадку Бьянку Андрееску..
Отметим, что у Свитолиной были шансы потеснить в рейтинге и Софию Кенин, занимающую четвертую позицию, но американка стала победительницей турнира в Лионе и сохранила свое место.
Андрееску продолжает восстанавливаться после травмы колена и сейчас не играет. Для того, чтобы обойти канадку, Свитолиной нужно было выиграть титул в Монтеррее, с чем украинка успешно справилась.
Источник — Sport.ua
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