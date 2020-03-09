Сергей СИДОРЧУК: «Нужно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук высказал свое мнение относительно судейства в матче «бело-синих» против «Александрии».

«Отдельной строкой хочется сказать о судействе. Если команда-хозяин не удовлетворена, и команда, которая приезжает, недовольна, то это говорит о компетенции судьи, правильно? Я не знаю, как трактовать пенальти мой, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держат открыто, не дают желтую карточку, это я первое, что сразу вспоминаю... Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной... Я не знаю, просто интересно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям, потому что мы не понимаем. Мы футболисты. Сегодня за это фол дают желтую карточку, завтра дают красную карточку. Мы должны понимать, на какой планете мы живем.

Хорошо, если он дает пенальти на мне, трактовка, я лишаю соперника возможности забить, то это мне еще одна желтая карточка должна быть? Он не дает, то есть, он не последователен в своих решениях, правильно? Я хочу, не только я, я считаю, что это будет полезно для всех клубов, чтобы не было нервов за пределами поля - я хочу, чтобы судьи тоже говорили, как они трактуют моменты. Не только чтобы выступал, там, Лучано Луччи раз в полгода собирал каких-то 10 человек. Интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам вести борьбу. Сегодня он судит так, завтра он судит так. Сегодня это красная карточка, завтра это желтая карточка, послезавтра здесь нет фола - мы не знаем. Поэтому я считаю, что между нами должен быть диалог».