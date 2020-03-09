Сергей СИДОРЧУК: «Нужно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям»

Полузащитник киевского «Динамо» считает, что между футболистами и судьями должен быть диалог

  • 09.03.2020 02:39
  • 167 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СИДОРЧУК: «Нужно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук высказал свое мнение относительно судейства в матче «бело-синих» против «Александрии».

«Отдельной строкой хочется сказать о судействе. Если команда-хозяин не удовлетворена, и команда, которая приезжает, недовольна, то это говорит о компетенции судьи, правильно? Я не знаю, как трактовать пенальти мой, как трактовать фол в середине поля, когда Буяльского держат открыто, не дают желтую карточку, это я первое, что сразу вспоминаю... Желтая карточка моя на чужой половине поля у штрафной... Я не знаю, просто интересно, чтобы судьи давали комментарий своим решениям, потому что мы не понимаем. Мы футболисты. Сегодня за это фол дают желтую карточку, завтра дают красную карточку. Мы должны понимать, на какой планете мы живем.

Хорошо, если он дает пенальти на мне, трактовка, я лишаю соперника возможности забить, то это мне еще одна желтая карточка должна быть? Он не дает, то есть, он не последователен в своих решениях, правильно? Я хочу, не только я, я считаю, что это будет полезно для всех клубов, чтобы не было нервов за пределами поля - я хочу, чтобы судьи тоже говорили, как они трактуют моменты. Не только чтобы выступал, там, Лучано Луччи раз в полгода собирал каких-то 10 человек. Интересно, чтобы это было у всех на виду, чтобы мы знали, как нам вести борьбу. Сегодня он судит так, завтра он судит так. Сегодня это красная карточка, завтра это желтая карточка, послезавтра здесь нет фола - мы не знаем. Поэтому я считаю, что между нами должен быть диалог».

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    palyvoda2006
      palyvoda2006, 09.03.2020 03:23
    0
    Забагато хочеш! Вчи правила футболу!
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    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 09.03.2020 02:47
    0
    Я тоже хочу комментариев, почему в одном матче игроки киевского Динамо не могут связать два три паса и получают за этот матч зарплату которую я лет 10 буду зарабатывать???
    Ссылка
    palyvoda2006
    online
      palyvoda2006, 09.03.2020 03:23
    0
    Забагато хочеш! Вчи правила футболу!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 09.03.2020 02:47
    0
    Я тоже хочу комментариев, почему в одном матче игроки киевского Динамо не могут связать два три паса и получают за этот матч зарплату которую я лет 10 буду зарабатывать???
    Ссылка
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