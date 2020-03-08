Жуниор МОРАЕС: «На таком газоне сложно показать свои качества»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес подвел итоги победы над «Колосом» (4:3), рассказал о своем дубле и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Вольфсбургом».

– Вы ожидали столь сложной игры с «Колосом»?

– Да, соперник играл очень агрессивно, не хотел уступать. К тому же поле было тяжелое, особенно для такого футбола, который исповедует «Шахтер»: мы много комбинируем, держим мяч внизу, играем через пас… На таком газоне сложно показать свои качества. В каждом поединке наша команда старается играть на самом высоком уровне, со стопроцентной концентрацией. Но бывает, немного теряем бдительность, устаем физически, и тогда получаются такие матчи. Без этого футбол невозможен. Но надо отдать должное всей нашей команде, потому что мы играли до конца и сделали результат.

– Ты сегодня забил свои 17-й и 18-й мячи в УПЛ. Какова планка на сезон?

– Мне нравится число голов, которое я уже забил в этом сезоне, но прежде всего я рад помочь «Шахтеру». То, что мы победили, – самое важное.

– На трибунах присутствовал главный тренер «Вольфсбурга». Вы до игры знали о том, что он будет следить за поединком?

– Не знал и лично не думал о «Вольфсбурге» и о следующем матче. Мы были сфокусированы на «Колосе». Не представляю даже, какую информацию мог получить тренер немецкой команды. По сегодняшней игре ему будет сложно делать выводы.