Александр БАБИЧ: «Днепр-1 забил первый мяч, когда мы были всемером»

«Мариуполь» уступил «Днепру-1» в матче 22-го тура чемпионата Украины. Игра закончился со счетом 3:0.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Мариуполь» Александра Бабича:

- Проиграли. Но жизнь на этом не заканчивается. Надо держать удар, и мы с ним справимся. Будем играть во второй шестерке, будем до последнего бороться за стыковые матчи. Сейчас самое главное - восстановиться, ведь играем Кубок за два дня. Ребята, играя в большинстве, совершили очень много скоростной работы, поэтому надо задуматься уже над кубковой игрой.

- После игры вы долго шли рядом с арбитром. О чем говорили?

- Он отработал на «отлично». Что мы можем. Только пожать руки. Есть другой момент, который огорчает. Мы пропустили первый гол всемером. Двух игроков удалили, и мы просили игроков «Днепра-1» выбить мяч, чтобы провести замену травмированного игрока. Это несколько огорчает. Понятно, что «Днепр-1» в большинстве давил, создавал моменты, но первый гол пропустили, когда не было еще одного игрока. Не успели закрыть эту позицию.

- Первые два удаления были за нарушения в середине поля. Оправданы они были в центре поля?

- Что касается Яворского, то могу сказать, что он первый был на мяче. Да, Хобленко пробрасывал, а Яворский играл первый в мяч. Уже потом они столкнулись. Момент был динамичный, и надо его смотреть. Эмоции зашкаливали тогда. А Чоботенко ... Футбол тем и замечателен, что есть подкаты, стыки. Если бы там было нарушение с целью нанести травму, соперник бы не встал. Зная Чоботенко, если он хотел бы нанести травму, этот футболист остался бы лежать. Но Чоботенко играл в мяч. Да, это было довольно агрессивно, но сейчас такая трактовка у арбитров, потому что мы можем сделать. ВАР сказал, что это красная карточка.

- Я имел в виду то, насколько оправдана такая агрессия в центре поля, где нет опасности воротам ...

- Какая команда выиграет середину поля, та и ведет игру. Было заметно желание выиграть эту зону отбором, агрессией. Это был игровой момент. Желтая карточка - еще ладно. Но прямая красная ... Как по мне, это тогда не футбол, а балет.

- Вам не кажется, что после введения ВАР в Украине команды должны отрабатывать игру в меньшинстве, ведь в каждом матче с ВАР есть минимум 1-2 удаления?

- Это уже после того, как мы встретились с ВАРом, будем что-то отрабатывать. Надо быть немного хитрее. Агрессия должна быть с холодной головой, потому сейчас есть над чем задуматься. Сегодня мы впервые играли с ВАРом и сыграли неудачно, скажем так.