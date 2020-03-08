Александр БАБИЧ: «Днепр-1 забил первый мяч, когда мы были всемером»

Наставник «Мариуполя» высказался о поражении в 22-м туре чемпионата

  • 08.03.2020 20:21
  • 2885 просмотров
  • 11 комментариев
Александр БАБИЧ: «Днепр-1 забил первый мяч, когда мы были всемером»
© СК Днепр-1. Александр Бабич

«Мариуполь» уступил «Днепру-1» в матче 22-го тура чемпионата Украины. Игра закончился со счетом 3:0.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Мариуполь» Александра Бабича:

- Проиграли. Но жизнь на этом не заканчивается. Надо держать удар, и мы с ним справимся. Будем играть во второй шестерке, будем до последнего бороться за стыковые матчи. Сейчас самое главное - восстановиться, ведь играем Кубок за два дня. Ребята, играя в большинстве, совершили очень много скоростной работы, поэтому надо задуматься уже над кубковой игрой.

- После игры вы долго шли рядом с арбитром. О чем говорили?
- Он отработал на «отлично». Что мы можем. Только пожать руки. Есть другой момент, который огорчает. Мы пропустили первый гол всемером. Двух игроков удалили, и мы просили игроков «Днепра-1» выбить мяч, чтобы провести замену травмированного игрока. Это несколько огорчает. Понятно, что «Днепр-1» в большинстве давил, создавал моменты, но первый гол пропустили, когда не было еще одного игрока. Не успели закрыть эту позицию.

- Первые два удаления были за нарушения в середине поля. Оправданы они были в центре поля?
- Что касается Яворского, то могу сказать, что он первый был на мяче. Да, Хобленко пробрасывал, а Яворский играл первый в мяч. Уже потом они столкнулись. Момент был динамичный, и надо его смотреть. Эмоции зашкаливали тогда. А Чоботенко ... Футбол тем и замечателен, что есть подкаты, стыки. Если бы там было нарушение с целью нанести травму, соперник бы не встал. Зная Чоботенко, если он хотел бы нанести травму, этот футболист остался бы лежать. Но Чоботенко играл в мяч. Да, это было довольно агрессивно, но сейчас такая трактовка у арбитров, потому что мы можем сделать. ВАР сказал, что это красная карточка.

- Я имел в виду то, насколько оправдана такая агрессия в центре поля, где нет опасности воротам ...
- Какая команда выиграет середину поля, та и ведет игру. Было заметно желание выиграть эту зону отбором, агрессией. Это был игровой момент. Желтая карточка - еще ладно. Но прямая красная ... Как по мне, это тогда не футбол, а балет.

- Вам не кажется, что после введения ВАР в Украине команды должны отрабатывать игру в меньшинстве, ведь в каждом матче с ВАР есть минимум 1-2 удаления?
- Это уже после того, как мы встретились с ВАРом, будем что-то отрабатывать. Надо быть немного хитрее. Агрессия должна быть с холодной головой, потому сейчас есть над чем задуматься. Сегодня мы впервые играли с ВАРом и сыграли неудачно, скажем так.

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Источник — СК Днепр-1

(10 голосов)

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Комментарии
    Demon
      Demon, 08.03.2020 21:31
    0
    Vlato0709, 08.03.2020 20:34
    А ты иди асенизатором, потому что ты котях.
    Сам ты говнюк.
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 08.03.2020 21:23
    0
    Pro100ecspert, 08.03.2020 21:04
    Ну чисто з інтересу. Що такого цікавого було в чемпіонаті Бельгії 15 років тому щоб на це дивитись?
    нашел, у кого спрашивать.... ))) это какой-то жииииирный троль... пукнул и смылся.... Сэр Гей.... ну что с него взять
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 08.03.2020 21:04
    +1
    Сергей 1, 08.03.2020 20:59
    Я помню в чемпе Бельгии лет 15 назад игрок прыгнул с двух ног чётко в мяч, судья сразу достал красную.
    Ну чисто з інтересу. Що такого цікавого було в чемпіонаті Бельгії 15 років тому щоб на це дивитись?
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 21:00
    -2
    Demon, 08.03.2020 20:25
    Александр, идите в отставку. И вице-президента Санина с собой заберите. Ваш удел-тренировать ЖЭКовскую детскую команду. А Санина-на доменную печь горновым.
    Жа отлично он тренирует, слава Богу мы это убожество в еврокубках не увидим.
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 20:59
    -1
    fedd1979, 08.03.2020 20:38
    Анєкдот )) В мяч він грав. Так майже всі, хто заробляє вилучення, грає в мяч, але невдало - ну тупо замість мяча потрапляє в ногу. Так що їх - шкодувати???
    Я помню в чемпе Бельгии лет 15 назад игрок прыгнул с двух ног чётко в мяч, судья сразу достал красную.
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 20:58
    0
    Собачка какая-то бешеная сегодня, видать будку забирать будут Хотелось бы еще Ссанина послушать и поржать
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:53
    +1
    игроки Мариуполя какие то агрессивные, им заплату вовремя платят?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 20:38
    +6
    Анєкдот )) В мяч він грав. Так майже всі, хто заробляє вилучення, грає в мяч, але невдало - ну тупо замість мяча потрапляє в ногу. Так що їх - шкодувати???
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 08.03.2020 20:34
    -5
    Demon, 08.03.2020 20:25
    Александр, идите в отставку. И вице-президента Санина с собой заберите. Ваш удел-тренировать ЖЭКовскую детскую команду. А Санина-на доменную печь горновым.
    А ты иди асенизатором, потому что ты котях.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.03.2020 20:30
    0
    Плач бабы
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 20:25
    +1
    Александр, идите в отставку. И вице-президента Санина с собой заберите. Ваш удел-тренировать ЖЭКовскую детскую команду. А Санина-на доменную печь горновым.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 08.03.2020 20:38
    +6
    Анєкдот )) В мяч він грав. Так майже всі, хто заробляє вилучення, грає в мяч, але невдало - ну тупо замість мяча потрапляє в ногу. Так що їх - шкодувати???
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 08.03.2020 21:04
    +1
    Сергей 1, 08.03.2020 20:59
    Я помню в чемпе Бельгии лет 15 назад игрок прыгнул с двух ног чётко в мяч, судья сразу достал красную.
    Ну чисто з інтересу. Що такого цікавого було в чемпіонаті Бельгії 15 років тому щоб на це дивитись?
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:53
    +1
    игроки Мариуполя какие то агрессивные, им заплату вовремя платят?
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 20:25
    +1
    Александр, идите в отставку. И вице-президента Санина с собой заберите. Ваш удел-тренировать ЖЭКовскую детскую команду. А Санина-на доменную печь горновым.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 21:31
    0
    Vlato0709, 08.03.2020 20:34
    А ты иди асенизатором, потому что ты котях.
    Сам ты говнюк.
    Ссылка
    Vick Reznor
      Vick Reznor, 08.03.2020 21:23
    0
    Pro100ecspert, 08.03.2020 21:04
    Ну чисто з інтересу. Що такого цікавого було в чемпіонаті Бельгії 15 років тому щоб на це дивитись?
    нашел, у кого спрашивать.... ))) это какой-то жииииирный троль... пукнул и смылся.... Сэр Гей.... ну что с него взять
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 20:58
    0
    Собачка какая-то бешеная сегодня, видать будку забирать будут Хотелось бы еще Ссанина послушать и поржать
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 08.03.2020 20:30
    0
    Плач бабы
    Ссылка
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