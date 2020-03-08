Днепр-1 – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 8-го марта, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» примет «Мариуполь». Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало встречи в 17:00.
«Днепр-1» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Мариуполь».
Смотрите видеотрансляцию поединка:
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Источник — Sport.ua
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