Василий ГРИЦУК: «Удаление Довгого – ошибка арбитра»

Вчера «Александрия» в 22-м туре УПЛ дома проиграла «Динамо» 1:3. Хозяевам пришлось с 47-й минуте играть в меньшинстве после удаления Алексея Довгого.
Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о том, каково было его команде играть в меньшинстве:
«Мы играли за себя и за того парня. Мы хотели доказать, что это была ошибка арбитра».
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Источник — ТК Футбол
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