Василий ГРИЦУК: «Удаление Довгого – ошибка арбитра»

Вчера «Александрия» в 22-м туре УПЛ дома проиграла «Динамо» 1:3. Хозяевам пришлось с 47-й минуте играть в меньшинстве после удаления Алексея Довгого.

Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о том, каково было его команде играть в меньшинстве:

«Мы играли за себя и за того парня. Мы хотели доказать, что это была ошибка арбитра».