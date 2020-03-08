Василий ГРИЦУК: «Удаление Довгого – ошибка арбитра»

Хавбек «Александрии» - о матче против «Динамо»

  • 08.03.2020 10:55
  • 597 просмотров
  • 2 комментария
Василий ГРИЦУК: «Удаление Довгого – ошибка арбитра»
© ТК Футбол. Василий Грицук

Вчера «Александрия» в 22-м туре УПЛ дома проиграла «Динамо» 1:3. Хозяевам пришлось с 47-й минуте играть в меньшинстве после удаления Алексея Довгого.

Полузащитник «Александрии» Василий Грицук рассказал о том, каково было его команде играть в меньшинстве:

«Мы играли за себя и за того парня. Мы хотели доказать, что это была ошибка арбитра».

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 08.03.2020 11:20
    0
    Ногой по лицу - конечно это не вторая жёлтая и удаление)
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 11:14
    0
    Колхоз продолжает ныть 🤣
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    J0e777
    online
      J0e777, 08.03.2020 11:20
    0
    Ногой по лицу - конечно это не вторая жёлтая и удаление)
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 11:14
    0
    Колхоз продолжает ныть 🤣
    Ссылка
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