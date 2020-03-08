Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это был потрясающий матч»

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Арнчу Рус – 6:0, 6:1.
Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями от матча:
«Для меня это был потрясающий матч. Я очень стабильно играла на задней линии, хорошо подавала. Надеюсь, в финале смогу так же».
В финале Свитолина сыграет с чешкой Мари Бузковой.
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Источник — WTA
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