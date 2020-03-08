Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это был потрясающий матч»

Украинская теннисистка – о победе над Аранчей Рус

  • 08.03.2020 09:28
  • 1219 просмотров
  • 3 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это был потрясающий матч»
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Арнчу Рус – 6:0, 6:1.

Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями от матча:

«Для меня это был потрясающий матч. Я очень стабильно играла на задней линии, хорошо подавала. Надеюсь, в финале смогу так же».

В финале Свитолина сыграет с чешкой Мари Бузковой.

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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 08.03.2020 09:51
    -1
    На жаль Світоліна сильно здала. В 2020р вона покине топ-10 що дуже прикро. Єдина надія це гра Ястремської але успіхів бажаю усім нашим тенесисткам
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    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 08.03.2020 09:45
    +5
    Oleksandr Kelym, 08.03.2020 09:40
    Якщо тенісистка першої десятки перемогу над №76 рейтингу називає "потрясающим матчем" - то з нею явно щось не так... Один із коментаторів дуже влучно сказав: "топ у власній уяві"! Як на мене - ніколи Світоліна топом не була і не буде: характером на топа явно не тягне!
    о, троль вылез... с дивана оно конечно виднее
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 08.03.2020 09:40
    -6
    Якщо тенісистка першої десятки перемогу над №76 рейтингу називає "потрясающим матчем" - то з нею явно щось не так... Один із коментаторів дуже влучно сказав: "топ у власній уяві"! Як на мене - ніколи Світоліна топом не була і не буде: характером на топа явно не тягне!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 08.03.2020 09:45
    +5
    Oleksandr Kelym, 08.03.2020 09:40
    Якщо тенісистка першої десятки перемогу над №76 рейтингу називає "потрясающим матчем" - то з нею явно щось не так... Один із коментаторів дуже влучно сказав: "топ у власній уяві"! Як на мене - ніколи Світоліна топом не була і не буде: характером на топа явно не тягне!
    о, троль вылез... с дивана оно конечно виднее
    Ссылка
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