Элина СВИТОЛИНА: «Для меня это был потрясающий матч»

Сегодня ночью Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Монтеррее разгромила Арнчу Рус – 6:0, 6:1.

Первая ракетка Украины поделилась впечатлениями от матча:

«Для меня это был потрясающий матч. Я очень стабильно играла на задней линии, хорошо подавала. Надеюсь, в финале смогу так же».

В финале Свитолина сыграет с чешкой Мари Бузковой.