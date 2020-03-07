Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ПФК Львов – Карпаты

В воскресенье, 8-го марта, в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» на стадионе «Украина» сыграет против «Карпат». Встреча начнется в 14:00.

ПФК «Львов» – «Карпаты». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка ПФК «Львов» – «Карпаты» покажет телеканал «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча, за которой можно следить здесь.