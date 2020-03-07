В воскресенье, 8-го марта, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Колос» будет принимать донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», арбитр из Мукачево Ярослав Козык даст стартовый свисток в 17:00.

«Колос» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.