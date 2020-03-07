В воскресенье, 8-го марта, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Колос» будет принимать донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», арбитр из Мукачево Ярослав Козык даст стартовый свисток в 17:00.
«Колос» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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