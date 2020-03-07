Цуренко не сумела пробиться в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) проиграла матч 1/2 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).
За выход в финал она сражалась с Ириной Бегу из Румынии (WTA 104). Цуренко проиграла в двух сетах матч, который длился 1 час и 31 минуту.
WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)
Женщины. 1/2 финала
Ирина Бегу (Румыния) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:4.
Напомним, 6 марта в напряженном матче 1/4 финала Леся победила Ольгу Данилович из Сербии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
http://m.sport28.net/translation/tennis/
http://livetv.sx/ua/allupcomingsports/4/
https://live-stream365.com/sport/tennis.php
http://m.sport28.net/translation/tennis/
http://livetv.sx/ua/allupcomingsports/4/
https://live-stream365.com/sport/tennis.php
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.