Цуренко не сумела пробиться в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка проиграла в полуфинале Ирине Бегу из Румынии

  • 07.03.2020 21:48
  • 1581 просмотр
  • 5 комментариев
Цуренко не сумела пробиться в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
© Instagram. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) проиграла матч 1/2 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).

За выход в финал она сражалась с Ириной Бегу из Румынии (WTA 104). Цуренко проиграла в двух сетах матч, который длился 1 час и 31 минуту. 

WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. 1/2 финала

Ирина Бегу (Румыния) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:4.

Напомним, 6 марта в напряженном матче 1/4 финала Леся победила Ольгу Данилович из Сербии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    yira
    online
      yira, 07.03.2020 23:44
    0
    Борис Гнатюк, 07.03.2020 23:01
    Где вы смотрели эту игру? Подскажите,пожалуйста.
    Стріми я дивлюсь на таких 3 сайтах:
    http://m.sport28.net/translation/tennis/
    http://livetv.sx/ua/allupcomingsports/4/
    https://live-stream365.com/sport/tennis.php
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 07.03.2020 23:18
    0
    Alehandro, 07.03.2020 21:54
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Спишемо на те, що всьому є початок і всьому є кінець... Цуренко майже 31 рік
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 07.03.2020 23:01
    0
    Где вы смотрели эту игру? Подскажите,пожалуйста.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 22:09
    0
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 07.03.2020 21:54
    +2
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 07.03.2020 21:54
    +2
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Ссылка
    yira
    online
      yira, 07.03.2020 23:44
    0
    Борис Гнатюк, 07.03.2020 23:01
    Где вы смотрели эту игру? Подскажите,пожалуйста.
    Стріми я дивлюсь на таких 3 сайтах:
    http://m.sport28.net/translation/tennis/
    http://livetv.sx/ua/allupcomingsports/4/
    https://live-stream365.com/sport/tennis.php
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 07.03.2020 23:18
    0
    Alehandro, 07.03.2020 21:54
    Бегу ни о чем - вполне проходимая, но Леся... с таким-то опытом и такие ошибки делать. Вообще не понимаю, как с такой слабой подачей можно столько двойных делать?! А не вынужденные ошибки, когда мяч не то, чтоб немного лицевую линию перелетает, а на метр-другой, а то и третий? Ладно б раз и два за игру, но у Леси таких с десяток улетело! Спишем на усталость
    Спишемо на те, що всьому є початок і всьому є кінець... Цуренко майже 31 рік
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 07.03.2020 23:01
    0
    Где вы смотрели эту игру? Подскажите,пожалуйста.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.03.2020 22:09
    0
    Ссылка
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