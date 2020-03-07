Висенте ГОМЕС: «Проблему нужно искать в себе»

Наставник «Олимпика» - о поражении «Ворскле» (0:1)

  • 07.03.2020 20:22
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Висенте ГОМЕС: «Проблему нужно искать в себе»
© ФК Олимпик. Висенте Гомес

«Олимпик» проиграл семь матчей подряд, повторив клубный антирекорд.

«Результат всегда справедлив. Проблему нужно искать в себе. Мы вновь создали достаточно моментов у ворот соперника, но не смогли их реализовать. В этом компоненте «Ворскла» нас превзошла. Они сумели забить гол».

«Чего не хватает «Олимпику»? Сложный вопрос. Существует проблем результата. Мы показываем хороший футбол, создаем моменты в атаке, при этом не позволяем соперникам много создавать у наших ворот. Мы не реализовываем свои возможности, после чего пропускаем голы, и результат ускользает от нас. У нас есть только один выход – продолжать работать и двигаться вперед, не теряя веру в свои силы».

«У нас отличные отношения с президентом клуба. Мы не так часто общаемся напрямую, поскольку я не говорю на украинском или русском, но мы остаемся на связи и вместе переживаем эту сложную ситуацию», - сказал Висенте Гомес.

В 22-х турах «Олимпик» набрал 18 очков и занимает 11-е, предпоследнее место в УПЛ.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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