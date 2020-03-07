Александр РЯБОКОНЬ: «Монзуль не очень везет с VAR»

Наставник прокомментировал победный матч в УПЛ

  • 07.03.2020 17:51
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  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Монзуль не очень везет с VAR»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу его команды над Зарей со счетом 1:0. В матче было два удаления после того, как рефери Екатерина Монзуль дважды смотрела VAR.

- Планировалась немного другая игра. Раннее удаление, пришлось вносить коррективы, где-то было сложновато. Забитый гол добавил футболистам уверенности, веры в то, что и в меньшинстве можно победить. Хочу поблагодарить болельщиков. Без их поддержки было бы сложнее. А так, мы играли, фактически в равных составах. Наш 12-й игрок был на высоком уровне. Слава болельщикам!

- Второй матч команда играет с VAR и второй матч есть вопросы.
- Что-то нам не очень везёт. Да и Екатерине Монзуль тоже не сильно везёт с VAR. Приходится пересматривать много моментов. Главное, чтобы торжествовала справедливость. Хотя динамика игры теряется. Ожидание, отмены. Нужно эту систему улучшать. Что-то убирать, возможно не все моменты смотреть. Арбитр превращается в радиста с наушником, а кто-то за кадром решает все моменты. Так тоже быть не должно.

- Очень долго вы говорили с Ультрас после игры.
- Это просто эмоции.

- Филиппов половину матча сыграл на фланге сегодня. Как оцените его игру?
- Это была вынужденная мера. Мы планировали действовать иначе. Но он справился в этой роли. Тем более, забил мяч с позиции левого крайнего нападающего.

- В прошлом матче с «Зарёй» второй тайм проходил в похожем ключе. Мы очень сильно прижимались к воротам.
- В этом матче почти весь первый тайм мы играли в меньшинстве, поэтому затратили гораздо больше сил. На второй тайм выбрали другую манеру. Составы уравнялись, но мы вели в счёте и хотели использовать скорость наших игроков.

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Источник — ФК Заря

(9 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 07.03.2020 18:05
    0
    Десна для УПЛ хорошая команда, чтобы играть в европейских турнирах роботы полно ,хотя по составу слепить команду для группы ЛЕ возможно.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 07.03.2020 18:05
    0
    Десна для УПЛ хорошая команда, чтобы играть в европейских турнирах роботы полно ,хотя по составу слепить команду для группы ЛЕ возможно.
    Ссылка
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