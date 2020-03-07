ВИДЕО. Гимн Украины на матче Кубка Дэвиса в Запорожье

6–7 марта мужская сборная Украины по теннису проводит матч против сборной Китайского Тайбэя в рамках плей-офф Первой Мировой группы. Поединок пройдет в Украине на запорожском харде, во дворце спорта «Юность». Победитель пары в сентябре будет бороться за выход в квалификации Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проигрывают на отборочном этапе мужского командного соревнования текущего сезона.
После первого дня Украина проигрывает 0:2 и сегодня решающие матчи.
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Источник — Sport.ua
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