ВИДЕО. Патрис Эвра в гостях у Поля Погба

Экс-защитник МЮ встретился с нынешним лидером «Красных дьяволов»

  • 07.03.2020 12:58
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ВИДЕО. Патрис Эвра в гостях у Поля Погба
© Instagram. Поль Погба

Легенда «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в очередном выпуске своего шоу «По гостям» встретился с нынешним лидером «Красных дьяволов» Полем Погба:

Ранее сообщалось о том, что Погба может вернуться в «Ювентус».

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Источник — YouTube

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