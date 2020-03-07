ВИДЕО. Патрис Эвра в гостях у Поля Погба

Легенда «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в очередном выпуске своего шоу «По гостям» встретился с нынешним лидером «Красных дьяволов» Полем Погба:
Ранее сообщалось о том, что Погба может вернуться в «Ювентус».
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Источник — YouTube
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