Ювентус заплатит за Погба €50 миллионов и отдаст Рэмзи

Туринский «Ювентус» намерен выкупить контракт 26-летнего французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба будущим летом.

«Ювентус» готов заплатить за трансфер Погба €50 миллионов и отдать 29-летнего валлийского хавбека Аарона Рэмзи, который оценивается в €40 миллионов.

Погба защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.