В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе КСК «Ника», арбитр из Львова Юрий Можаровский даст стартовый свисток в 17:00.

«Александрия» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить здесь.