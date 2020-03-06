В субботу, 7-го марта, состоится матч двадцать второго тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе КСК «Ника», арбитр из Львова Юрий Можаровский даст стартовый свисток в 17:00.
«Александрия» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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