На стадионе Александрии пока невозможно использовать ВАР

Завтра, 7 марта «Александрия» в 22-м туре УПЛ примет «Динамо». Система видеоповторов ВАР на этом матче не будет использоваться.

Теперь же стала известна причина, по которой использование ВАР пока что невозможно на стадионе «Ника».

Дело в том, что на стадионе пока что не установлены офсайдные камеры, которые необходимы для работы видеоассистентов.

До тех пор, пока эти камеры не будет установлены, использование ВАР на стадионе «Ника» невозможно.