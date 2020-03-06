На стадионе Александрии пока невозможно использовать ВАР

Завтра, 7 марта «Александрия» в 22-м туре УПЛ примет «Динамо». Система видеоповторов ВАР на этом матче не будет использоваться.
Теперь же стала известна причина, по которой использование ВАР пока что невозможно на стадионе «Ника».
Дело в том, что на стадионе пока что не установлены офсайдные камеры, которые необходимы для работы видеоассистентов.
До тех пор, пока эти камеры не будет установлены, использование ВАР на стадионе «Ника» невозможно.
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Источник — ТК Футбол
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