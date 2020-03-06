На стадионе Александрии пока невозможно использовать ВАР

На стадионе «Ника» еще не установлены офсайдные камеры

  • 06.03.2020 14:53
  • 233 просмотра
  • 1 комментарий
На стадионе Александрии пока невозможно использовать ВАР
© Футбол 24

Завтра, 7 марта «Александрия» в 22-м туре УПЛ примет «Динамо». Система видеоповторов ВАР на этом матче не будет использоваться.

Теперь же стала известна причина, по которой использование ВАР пока что невозможно на стадионе «Ника».

Дело в том, что на стадионе пока что не установлены офсайдные камеры, которые необходимы для работы видеоассистентов.

До тех пор, пока эти камеры не будет установлены, использование ВАР на стадионе «Ника» невозможно.

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Yalta
      Yalta, 06.03.2020 14:57
    0
    Двойные стандарты:кому-то на 6-ой минуте удаляют игрока и ломают всю игру,а кому-то чистый гол не засчитывают,а здесь камеры они не успели установить.Вопрос:шо вы делали?
    Ссылка
    Yalta
      Yalta, 06.03.2020 14:57
    0
    Двойные стандарты:кому-то на 6-ой минуте удаляют игрока и ломают всю игру,а кому-то чистый гол не засчитывают,а здесь камеры они не успели установить.Вопрос:шо вы делали?
    Ссылка
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