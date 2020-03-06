Милевский и Алиев могли оказаться в Валенсии в 2006 году

Об этом рассказал экс-игрок «Динамо» Александр Яценко

  • 06.03.2020 14:34
  • 711 просмотров
  • 4 комментария
Милевский и Алиев могли оказаться в Валенсии в 2006 году
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Бывший игрок «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Яценко заявил, что после молодежного Евро-2006 он, Артем Милевский и Александр Алиев могли оказаться в «Валенсии».

«После молодежного Евро-2006 по прошествии 2-3 лет один из агентов мне сказал, что сразу после континентального первенства пришло предложение от «Валенсии». За 7 миллионов евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского.

Но Суркис не продал. Возможно, наша карьера и футбольная жизнь была бы другой.

В 2005-2007 годах только начало появляться такое понятие – агенты. Этого не было. Напрямую тренер общался с футболистами. А теперь агенты, команда юристов, компании, которые решают вопросы футболистов».

4 марта Милевский вместе с «Динамо» Брест выиграл Суперкубок Беларуси.

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Источник — Stargorod Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.03.2020 15:03
    0
    Повезло Валенсии и нам, украинцам, что Миля и Алиев там не оказались. Лучше пусть прославляют ночные клубы Киевщины. А то бы "прославили" украинский футбол на всю Испании.
    -
    Каждый футболист (каждый украинец), который едет работать или играть в ЕС должен осознавать и помнить, что по нему, по его отношению к своему делу / работе, по его культуре поведения, по его стилю жизни, по его ценностям и поступкам, будут судить и про остальных украинцев.
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:58
    +1
    Bohdan, 06.03.2020 14:56
    Кому цікаво де могли опинитися ці 2 алкашики більше, ніж 10 років тому. Невже нема про що писати.
    Милевский и Алиев могли оказаться в ...вытрезвители еще в 2006 году
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 06.03.2020 14:56
    0
    Кому цікаво де могли опинитися ці 2 алкашики більше, ніж 10 років тому. Невже нема про що писати.
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:52
    +2
    на карнавале или в ночном клубе?
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:52
    +2
    на карнавале или в ночном клубе?
    Ссылка
    Владимир Ушаков
    online
      Владимир Ушаков, 06.03.2020 14:58
    +1
    Bohdan, 06.03.2020 14:56
    Кому цікаво де могли опинитися ці 2 алкашики більше, ніж 10 років тому. Невже нема про що писати.
    Милевский и Алиев могли оказаться в ...вытрезвители еще в 2006 году
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.03.2020 15:03
    0
    Повезло Валенсии и нам, украинцам, что Миля и Алиев там не оказались. Лучше пусть прославляют ночные клубы Киевщины. А то бы "прославили" украинский футбол на всю Испании.
    -
    Каждый футболист (каждый украинец), который едет работать или играть в ЕС должен осознавать и помнить, что по нему, по его отношению к своему делу / работе, по его культуре поведения, по его стилю жизни, по его ценностям и поступкам, будут судить и про остальных украинцев.
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 06.03.2020 14:56
    0
    Кому цікаво де могли опинитися ці 2 алкашики більше, ніж 10 років тому. Невже нема про що писати.
    Ссылка
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