Милевский и Алиев могли оказаться в Валенсии в 2006 году

Бывший игрок «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Яценко заявил, что после молодежного Евро-2006 он, Артем Милевский и Александр Алиев могли оказаться в «Валенсии».
«После молодежного Евро-2006 по прошествии 2-3 лет один из агентов мне сказал, что сразу после континентального первенства пришло предложение от «Валенсии». За 7 миллионов евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского.
Но Суркис не продал. Возможно, наша карьера и футбольная жизнь была бы другой.
В 2005-2007 годах только начало появляться такое понятие – агенты. Этого не было. Напрямую тренер общался с футболистами. А теперь агенты, команда юристов, компании, которые решают вопросы футболистов».
4 марта Милевский вместе с «Динамо» Брест выиграл Суперкубок Беларуси.
Источник — Stargorod Sport
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Каждый футболист (каждый украинец), который едет работать или играть в ЕС должен осознавать и помнить, что по нему, по его отношению к своему делу / работе, по его культуре поведения, по его стилю жизни, по его ценностям и поступкам, будут судить и про остальных украинцев.
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