Милевский и Алиев могли оказаться в Валенсии в 2006 году

Бывший игрок «Динамо» и молодежной сборной Украины Александр Яценко заявил, что после молодежного Евро-2006 он, Артем Милевский и Александр Алиев могли оказаться в «Валенсии».

«После молодежного Евро-2006 по прошествии 2-3 лет один из агентов мне сказал, что сразу после континентального первенства пришло предложение от «Валенсии». За 7 миллионов евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского.

Но Суркис не продал. Возможно, наша карьера и футбольная жизнь была бы другой.

В 2005-2007 годах только начало появляться такое понятие – агенты. Этого не было. Напрямую тренер общался с футболистами. А теперь агенты, команда юристов, компании, которые решают вопросы футболистов».

4 марта Милевский вместе с «Динамо» Брест выиграл Суперкубок Беларуси.