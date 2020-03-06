Андрей КУЛАКОВ: «Эта победа очень важна для Мариуполя»

Форвард азовцев – о результате матча с «Ворсклой»

  • 06.03.2020 02:39
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Андрей КУЛАКОВ: «Эта победа очень важна для Мариуполя»
© ФК Мариуполь. Андрей Кулаков

Нападающий «Мариуполя» Андрей Кулаков после победного матча с «Ворсклой» (3:0) в 22-м туре украинской Премьер-лиги ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Что для вас значит эта победа?
— Очень многое. Нам нужно было реабилитироваться после двух поражений и продолжать бороться за первую «шестерку». Эта победа очень важна для нас.

— Сегодня для «Мариуполя» был очень важный матч, а в составе команды с первых минут вышло много молодых футболистов. Что вы чувствовали, когда выходили на поле? Не было ли боязни?
— Страха точно не было. Мы были уверенны в своих силах и настраивались на серьезную игру. Более старшие ребята нас поддерживали и у нас все получилось.

— Матч с «Днепром-1» — финал сезона для вас?
— Да! Для нас и эта игра с «Ворсклой» была как финал. Но мы о ней уже забываем. Нужно восстановиться и подготовиться к «Днепру».

Матч 22-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 8 марта.

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Источник — ФК Мариуполь

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