Андрей КУЛАКОВ: «Эта победа очень важна для Мариуполя»

Нападающий «Мариуполя» Андрей Кулаков после победного матча с «Ворсклой» (3:0) в 22-м туре украинской Премьер-лиги ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Что для вас значит эта победа?

— Очень многое. Нам нужно было реабилитироваться после двух поражений и продолжать бороться за первую «шестерку». Эта победа очень важна для нас.

— Сегодня для «Мариуполя» был очень важный матч, а в составе команды с первых минут вышло много молодых футболистов. Что вы чувствовали, когда выходили на поле? Не было ли боязни?

— Страха точно не было. Мы были уверенны в своих силах и настраивались на серьезную игру. Более старшие ребята нас поддерживали и у нас все получилось.

— Матч с «Днепром-1» — финал сезона для вас?

— Да! Для нас и эта игра с «Ворсклой» была как финал. Но мы о ней уже забываем. Нужно восстановиться и подготовиться к «Днепру».

Матч 22-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 8 марта.