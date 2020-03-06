Сент-Этьен обыграл Ренн и вышел в финал Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Сент-Этьен» дома обыграл «Ренн» со счетом 2:1 и вышел в финал. Победу «Сент-Этьену» принесли голы Тимоти Колодзейчака и вышедшего на замену Риада Будебуза.

Кубок Франции, 1/2 финала

«Сент-Этьен» – «Ренн» – 2:1

Голы: 0:1 – 33, пенальти Ньянг, 1:1 – 43 Колодзейчак, 2:1 – 90 Будебуз.

В финале, который состоится 25 апреля на «Стад де Франс» в Сен-Дени, «Сент-Этьен» сыграет против ПСЖ. Парижане в полуфинале разгромили на выезде «Лион» (5:1).