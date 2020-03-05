Лион
1:5
ПСЖ
04.03.2020, FT

Хет-трик Мбаппе! ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, забив 5 мячей Лиону

Второго финалиста турнира 5 марта определят «Сент-Этьен» и «Ренн»

  • 05.03.2020 00:55
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Хет-трик Мбаппе! ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, забив 5 мячей Лиону
© Twitter. Килиан Мбаппе

4 марта «ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции, забив 5 мячей в ворота «Лиона» в полуфинальном поединке (5:1).

Килиан Мбаппе оформил хет-трик, также по голу забили Неймар и Пабло Сарабия. 

Второго финалиста турнира 5 марта определят «Сент-Этьен» и «Ренн».

Кубок Франции. 1/2 финала

«Лион» – «ПСЖ» – 1:5

Голи: Террье, 11 – Мбаппе, 14, 70, 90+2, Неймар, 64, пенальти, Сарабия, 81.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Аннерсен, 75), Марсал, Тузар, Ауар, Гимарайнс, Дембеле (Рафаэл да Силва, 66), Токо-Экамби, Террье (Жан Лукас, 83).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Бернат, 81), Менье, Маркиньюс, Керер, Гей (Верратти, 65), Сарабия, Паредес, Кавани (Икарди, 76), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Кюрзава, 30. Марсал, 36. Менье, 55. Мбаппе, 64. Дюбуа, 66. Неймар, 85.

Удаление: Марсал, 61.

Судья: Бюке.

Лион. Стадион «Люмьер».

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Источник — Sport.ua

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