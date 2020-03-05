Руни не помог. Дерби уступил МЮ дорогу в четвертьфинал Кубка Англии

Уэни Руни, который ранее длительное время успешно выступал за «Манчестер Юнайтед», а сейчас играет в составе «Дерби», не помог команде Чемпионшипа обыграть в МЮ в Кубке Англии.
Команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Норвичем».
Все пары 1/4 финала Кубка Англии
Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Ньюкасл - Манчестер Сити
Норвич - Манчестер Юнайтед
Лестер - Челси
Дерби - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70
МЮ: Ромеро, Далот, Байлли, Линделеф, Шоу (Уильямс, 80), Фред (Марсьяль, 73), Мактоминей, Фернандеш (Перрейра, 67), Мата, Лингард, Игало
Источник — Sport.ua
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