Руни не помог. Дерби уступил МЮ дорогу в четвертьфинал Кубка Англии

Уэйн Руни в составе «Дерби» уступил бывшей команде

  • 05.03.2020 23:37
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Руни не помог. Дерби уступил МЮ дорогу в четвертьфинал Кубка Англии
© Skysports.com

Уэни Руни, который ранее длительное время успешно выступал за «Манчестер Юнайтед», а сейчас играет в составе «Дерби», не помог команде Чемпионшипа обыграть в МЮ в Кубке Англии.

Команда Оле-Гуннара Сульшера выиграла 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Норвичем».

Все пары 1/4 финала Кубка Англии

Шеффилд Юнайтед - Арсенал

Ньюкасл - Манчестер Сити

Норвич - Манчестер Юнайтед

Лестер - Челси

Дерби - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70

МЮ: Ромеро, Далот, Байлли, Линделеф, Шоу (Уильямс, 80), Фред (Марсьяль, 73), Мактоминей, Фернандеш (Перрейра, 67), Мата, Лингард, Игало

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Источник — Sport.ua

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