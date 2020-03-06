Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Дерби Каунти» со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Норвичем».
Лучшие моменты матча Дерби Каунти - Ман Юнайтед
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Одион Игало (Ман Юнайтед).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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