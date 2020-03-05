Николай ШАПАРЕНКО: «Выдумка. Никогда не позволял себе критиковать тренера»

21-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко опроверг информацию о том, что он раскритиковал главного тренера киевского клуба Алексея Михайличенко после замены замены на 31-й минуте в матче 21-го тура УПЛ с «Колосом» (2:0).
«Это все выдумка. Никогда в жизни не позволял и не позволю себе критиковать тренера. Моя работа — выходить на поле и играть в футбол! Это все выдумка непорядочных людей», — написал Шапаренко в Instagram.
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Источник — Instagram
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