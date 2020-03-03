Михайличенко заменил Шапаренко на 31-й минуте игры с Колосом

Хавбек «Динамо» не вошел в игру с «Колосом»

  • 03.03.2020 20:14
  • 6474 просмотра
  • 12 комментариев
Михайличенко заменил Шапаренко на 31-й минуте игры с Колосом
© 1927.kiev.ua. Николай Шапаренко

Алексей Михайличенко после поражения «Днепру-1» произвел кадровую ротацию. В частности, с первых минут в поединке 21-го тура с «Колосом» появился Николай Шапаренко. Однако 21-летний полузащитник провел на поле немногим более получаса. На 31-й минуте Михайличенко заменил Шапаренко, выпустив вместо него Шепелева.

Отметим, что на 12-й минуте Шапаренко получел желтую карточку.

Шапаренко с непониманием покинул поле, а Михайличенко по-отечески приобнял игрока, дав понять, что в этой замене нет ничего страшного.

«Динамо» после первого тайма ведет в счете 1:0. Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    yuriy70
    online
      yuriy70, 03.03.2020 21:33
    0
    весь в наколках ну чем не звезда?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.03.2020 21:26
    0
    А що з Миколенко?
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.03.2020 21:23
    -1
    З такими безмізковими тренерами в ДК зараз не ростуть гравці ,виживают
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.03.2020 21:21
    -1
    Шапаренко був ненайгірший .Цікаво ,як поведе в цій ситуаціі гравець зкисне ,чи навпаки ще більшє почне працювати?
    Ссылка
    валерий андриенко
      валерий андриенко, 03.03.2020 21:20
    -1
    ЗВЕЗДА ВО ЛБУ, РАНОВАТО, ОТСЮДА КАЧЕСТВО, НИ СКОРОСТИ, НЕТ ПОНИМАНИЯ. НАДО КУДА-ТО ТИКАТЬ, ПОКА НА ТРУСАХ ДЫРЫ НЕ ПОЯВИЛИСЬ ОТ СКАМЕЙКИ ЗАПАСА
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.03.2020 20:37
    +6
    Пора тікати в Зорю!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 03.03.2020 20:33
    +1
    Коля, беги с этого болота, пока не поздно! Будешь на банке пока Лесик трЭнЭр
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 03.03.2020 20:30
    +4
    Делает вид что он руководит командой и вносит изменения что бы показать что его не устраивает такая игра , замена для публики
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:30
    +7
    отдайте парня в аренду-он покажет что умеет-при таком тренере ничего не покажет-ни один
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.03.2020 20:26
    +8
    Та из за жёлтой походу. Но это ж не Гармаш, у Коли с нервами вроде все в порядке...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.03.2020 20:23
    -1
    Женя Матийчук, 03.03.2020 20:21
    Лесік сам не розуміе нашо здійснив заміну
    в нього так постійно
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 20:21
    +3
    Лесік сам не розуміе нашо здійснив заміну
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 03.03.2020 20:26
    +8
    Та из за жёлтой походу. Но это ж не Гармаш, у Коли с нервами вроде все в порядке...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:30
    +7
    отдайте парня в аренду-он покажет что умеет-при таком тренере ничего не покажет-ни один
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.03.2020 20:37
    +6
    Пора тікати в Зорю!
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 03.03.2020 20:30
    +4
    Делает вид что он руководит командой и вносит изменения что бы показать что его не устраивает такая игра , замена для публики
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 03.03.2020 20:21
    +3
    Лесік сам не розуміе нашо здійснив заміну
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 03.03.2020 20:33
    +1
    Коля, беги с этого болота, пока не поздно! Будешь на банке пока Лесик трЭнЭр
    Ссылка
    yuriy70
    online
      yuriy70, 03.03.2020 21:33
    0
    весь в наколках ну чем не звезда?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.03.2020 21:26
    0
    А що з Миколенко?
    Ссылка
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