Михайличенко заменил Шапаренко на 31-й минуте игры с Колосом

Алексей Михайличенко после поражения «Днепру-1» произвел кадровую ротацию. В частности, с первых минут в поединке 21-го тура с «Колосом» появился Николай Шапаренко. Однако 21-летний полузащитник провел на поле немногим более получаса. На 31-й минуте Михайличенко заменил Шапаренко, выпустив вместо него Шепелева.

Отметим, что на 12-й минуте Шапаренко получел желтую карточку.

Шапаренко с непониманием покинул поле, а Михайличенко по-отечески приобнял игрока, дав понять, что в этой замене нет ничего страшного.

«Динамо» после первого тайма ведет в счете 1:0. Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Колос».