ВИДЕО. Ворскла считает, что Топалов забил из офсайда

В матче 21-го тура УПЛ «Мариуполь» дома обыграл «Ворсклу» со счетом 3:0.
Но в полтавском клубе считают, что футболист «Мариуполя» Дмитрий Топалов, который сделал счет 2:0 на 47-й минуте матча, был в офсайде в момент передачи от партнера.
Соответствующее фото и видео «Ворскла» опубликовала в клубном Instagram.
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Источник — ФК Ворскла
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