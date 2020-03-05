ВИДЕО. Ворскла считает, что Топалов забил из офсайда

Полтавский клуб обратил внимание на эпизод поединка 21-го тура УПЛ

  • 05.03.2020 18:39
  • 860 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ворскла считает, что Топалов забил из офсайда
© ФК Мариуполь. Дмитрий Топалов

В матче 21-го тура УПЛ «Мариуполь» дома обыграл «Ворсклу» со счетом 3:0.

Но в полтавском клубе считают, что футболист «Мариуполя» Дмитрий Топалов, который сделал счет 2:0 на 47-й минуте матча, был в офсайде в момент передачи от партнера.

Соответствующее фото и видео «Ворскла» опубликовала в клубном Instagram.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 05.03.2020 19:07
    -2
    Ой та ну лодно, на стоп кадре та оффсайд, но в динамике нереально усмореть, там и с варом тяжело было бы определить
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