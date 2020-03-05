ИСМАИЛИ: «Мы многого добились с Шахтером»

Бразильский футболист провел 200-й матч за донецкую команду

  • 05.03.2020 17:55
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ИСМАИЛИ: «Мы многого добились с Шахтером»
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал о 200-м матче за клуб, игре с «Днепром-1» (4:1) и Лиге Европы.

– Исмаили, ты сыграл 200-й поединок за «Шахтер». Можешь поверить, что достиг этой отметки?
– Счастлив провести такое количество матчей в таком клубе, как «Шахтер»! Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на самых разных мировых аренах — как в Украине, так и за границей. Мы добились очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку на протяжении этих по-настоящему счастливых семи лет.

– Наверное, ты выходил на поле с особыми эмоциями?
– Да, конечно! Хотел отметить это событие отличной игрой и забить, но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с отличным отрывом.

– Вы ожидали, что будет так легко с этим соперником?
– Ожидали более сбалансированной игры с сильным оппонентом. Но я верю, что наша команда сделала так, чтобы матч дался легко. Мы хорошо настроились и отлично начали, удалось забить быстрые голы, что позволило спокойно продолжать поединок.

– Уже живете будущим противостоянием с «Вольфсбургом» в Лиге Европы или еще не думаете об этом?
– Пока нет, ведь предстоит провести игру в чемпионате, — мы хотим добиться победы. Только после встречи с «Колосом» будем думать о «Вольфсбурге».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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