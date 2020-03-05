Исмаили провел 200-й матч за Шахтер

30-летний бразилец увеличил число своих земляков в «Клубе 200» до девяти

  • 05.03.2020 11:15
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Исмаили провел 200-й матч за Шахтер
© ФК Шахтер

Поединок против «Днепра-1» (4:1) оказался 200-м для Исмаили в рядах «Шахтера». Он стал 9-м бразильским легионером горняков, достигшим этого рубежа. 132 матча Исмаили отыграл в чемпионатах Украины, 45 - в еврокубках, 18 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.

Бразильские легионеры, проведшие 200 матчей за «Шахтер»

 

Игрок

Сезоны

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

ФЕРНАНДИНЬЮ

2006-2013

184

22

6

72

284

2.

ЖАДСОН

2005-2012

174

20

5

74

273

3.

ЛУИС АДРИАНУ

2007-2015

162

34

5

65

266

4.

ТАЙСОН

2013-2020

157

29

6

69

261

5.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

2010-2016

146

25

5

47

223

6.

ВИЛЛИАН

2008-2013

140

24

3

54

221

7.

БРАНДАУ

2003-2009

140

24

3

53

220

8.

ДУГЛАС КОСТА

2010-2015

141

20

4

38

203

9.

ИСМАИЛИ

2013-2020

132

18

5

45

200

Сезоны обозначены годом их окончания.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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