Исмаили провел 200-й матч за Шахтер

Поединок против «Днепра-1» (4:1) оказался 200-м для Исмаили в рядах «Шахтера». Он стал 9-м бразильским легионером горняков, достигшим этого рубежа. 132 матча Исмаили отыграл в чемпионатах Украины, 45 - в еврокубках, 18 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.

Бразильские легионеры, проведшие 200 матчей за «Шахтер»

Игрок Сезоны ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. ФЕРНАНДИНЬЮ 2006-2013 184 22 6 72 284 2. ЖАДСОН 2005-2012 174 20 5 74 273 3. ЛУИС АДРИАНУ 2007-2015 162 34 5 65 266 4. ТАЙСОН 2013-2020 157 29 6 69 261 5. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 2010-2016 146 25 5 47 223 6. ВИЛЛИАН 2008-2013 140 24 3 54 221 7. БРАНДАУ 2003-2009 140 24 3 53 220 8. ДУГЛАС КОСТА 2010-2015 141 20 4 38 203 9. ИСМАИЛИ 2013-2020 132 18 5 45 200

Сезоны обозначены годом их окончания.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ