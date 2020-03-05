Исмаили провел 200-й матч за Шахтер

Поединок против «Днепра-1» (4:1) оказался 200-м для Исмаили в рядах «Шахтера». Он стал 9-м бразильским легионером горняков, достигшим этого рубежа. 132 матча Исмаили отыграл в чемпионатах Украины, 45 - в еврокубках, 18 - в Кубке Украины и 5 - в Суперкубке Украины.
Бразильские легионеры, проведшие 200 матчей за «Шахтер»
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
2006-2013
|
184
|
22
|
6
|
72
|
284
|
2.
|
ЖАДСОН
|
2005-2012
|
174
|
20
|
5
|
74
|
273
|
3.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
2007-2015
|
162
|
34
|
5
|
65
|
266
|
4.
|
ТАЙСОН
|
2013-2020
|
157
|
29
|
6
|
69
|
261
|
5.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
2010-2016
|
146
|
25
|
5
|
47
|
223
|
6.
|
ВИЛЛИАН
|
2008-2013
|
140
|
24
|
3
|
54
|
221
|
7.
|
БРАНДАУ
|
2003-2009
|
140
|
24
|
3
|
53
|
220
|
8.
|
ДУГЛАС КОСТА
|
2010-2015
|
141
|
20
|
4
|
38
|
203
|
9.
|
ИСМАИЛИ
|
2013-2020
|
132
|
18
|
5
|
45
|
200
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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