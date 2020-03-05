ФОТО. Милевский с Алиевым отпраздновали наступление весны

Вчера Артем Милевский вместе с «Динамо» Брест выиграл Суперкубок Беларуси-2020. Сам форвард был удален на 49-й минуте.
Сегодня Милевский встретил весну в компании девушки, экс-партнера по команде Александра Алиева, агента Александра Панкова и журналиста Романа Бебеха:
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