ФОТО. Милевский с Алиевым отпраздновали наступление весны

Вчера Артем Милевский выиграл Суперкубок Беларуси

  • 05.03.2020 17:04
  • 1437 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Милевский с Алиевым отпраздновали наступление весны
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Вчера Артем Милевский вместе с «Динамо» Брест выиграл Суперкубок Беларуси-2020. Сам форвард был удален на 49-й минуте.

Сегодня Милевский встретил весну в компании девушки, экс-партнера по команде Александра Алиева, агента Александра Панкова и журналиста Романа Бебеха:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesna🏆💪🌷

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 05.03.2020 17:37
    +1
    Что-то не так: Артема девушка обнимает, а Саню - Панков...
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 05.03.2020 17:37
    +1
    Что-то не так: Артема девушка обнимает, а Саню - Панков...
    Ссылка
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