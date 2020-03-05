ВИДЕО. Дердо, вы серьезно? Ворскла крайне возмущена желтой карточкой Кане

Полтавская «Ворскла» в соцсети Instagram выразила недоумение по поводу желтой карточки для Ибрагима Кане в матче 21 тура УПЛ с «Мариуполем» (0:4).

На видеоповторе четко видно, что Ибрагим Кане не трогал соперника, Вячеслава Танковского, который упал сам и получил перелом лодыжки. Тем не менее, Кане увидел перед собой горчичник от главного арбитра матча Александра Дердо.

Полтавчане выложили видео эпизода и написали: «Такого вы еще не видели! Что касается фола Кане против Танковского. Товарищ арбитр Дердо, Вы серьезно?»