ВИДЕО. Дердо, вы серьезно? Ворскла крайне возмущена желтой карточкой Кане

На видеоповторе четко видно, что Ибрагим Кане не трогал Вячеслава Танковского

  • 05.03.2020 14:45
  • 1689 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Дердо, вы серьезно? Ворскла крайне возмущена желтой карточкой Кане
© Футбол 1/2/3. Кадр из трансляции

Полтавская «Ворскла» в соцсети Instagram выразила недоумение по поводу желтой карточки для Ибрагима Кане в матче 21 тура УПЛ с «Мариуполем» (0:4).

На видеоповторе четко видно, что Ибрагим Кане не трогал соперника, Вячеслава Танковского, который упал сам и получил перелом лодыжки. Тем не менее, Кане увидел перед собой горчичник от главного арбитра матча Александра Дердо.

Полтавчане выложили видео эпизода и написали: «Такого вы еще не видели! Что касается фола Кане против Танковского. Товарищ арбитр Дердо, Вы серьезно?»

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 05.03.2020 16:13
    0
    никогда с Дердо такого не случалось и тут на тебе
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 05.03.2020 15:52
    -3
    kino, 05.03.2020 15:15
    Рижий шахрай камеді цирко чемпіонат. Дальше буде ще веселішше. Премєр людина рижого гаспадіна. Тепер шахраю і підстилкам можна буде грати руками як у волейболі.
    Дебил, иди проспись
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 05.03.2020 15:41
    0
    В результаті Ворскла буде оштрафована, а жовту картку не скасують.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.03.2020 15:38
    0
    Дурдо, такое дурдо.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 05.03.2020 15:15
    0
    Рижий шахрай камеді цирко чемпіонат. Дальше буде ще веселішше. Премєр людина рижого гаспадіна. Тепер шахраю і підстилкам можна буде грати руками як у волейболі.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 15:01
    +5
    Правильно возмущаются. Тут должны свое слова сказать органы- надо отменять.
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    name_footbol
      name_footbol, 05.03.2020 14:58
    +3
    Ну по идее должны аннулировать желтую, тогда это будет цирк!
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 15:01
    +5
    Правильно возмущаются. Тут должны свое слова сказать органы- надо отменять.
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 05.03.2020 14:58
    +3
    Ну по идее должны аннулировать желтую, тогда это будет цирк!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 05.03.2020 16:13
    0
    никогда с Дердо такого не случалось и тут на тебе
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 05.03.2020 15:41
    0
    В результаті Ворскла буде оштрафована, а жовту картку не скасують.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.03.2020 15:38
    0
    Дурдо, такое дурдо.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 05.03.2020 15:15
    0
    Рижий шахрай камеді цирко чемпіонат. Дальше буде ще веселішше. Премєр людина рижого гаспадіна. Тепер шахраю і підстилкам можна буде грати руками як у волейболі.
    Ссылка
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