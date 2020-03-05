Не симулировал? Танковский в матче с Ворсклой получил перелом лодыжки

Полузащитник «Мариуполя» пропустит до двух месяцев

  • 05.03.2020 11:20
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Не симулировал? Танковский в матче с Ворсклой получил перелом лодыжки
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский

4 марта в матче 21 тура украинской Премьер-лиги с «Ворсклой» (3:0) полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский вышел на замену на 74-й минуте, и, отыграв всего 4 минуты, из-за травмы покинул поле. 

Как оказалось, у Вячеслава очень серьезное повреждение. Об этом сообщил врач приазовцев Дмитрий Лисицын: «У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления — полтора-два месяца».

Вероятно, Танковский травмировался на 75-й минуте, когда самостоятельно упал в центре поля. Арбитр, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, хотя игрок полтавчан не прикасался к сопернику.

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Источник — ФК Мариуполь

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