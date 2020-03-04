Когда не хватает ВАР. Эпичная желтая Кане за «фол» на Танковском

В поединке 21-го тура «Мариуполь» - «Ворскла» (3:0) была показана, пожалуй, самая эпичная желтая карточка в сезоне. На 75-й минуте Танковский самостоятельно упал в центре поля, а Александр Дердо, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не прикасался к сопернику.

В этой ситуации ВАР точно не был бы лишним.