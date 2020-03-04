Когда не хватает ВАР. Эпичная желтая Кане за «фол» на Танковском

Арбитр не разобрался в ситуации

  • 04.03.2020 16:38
  • 1841 просмотр
  • 11 комментариев
Когда не хватает ВАР. Эпичная желтая Кане за «фол» на Танковском
© ФК Мариуполь. Вячеслав Танковский

В поединке 21-го тура «Мариуполь» - «Ворскла» (3:0) была показана, пожалуй, самая эпичная желтая карточка в сезоне. На 75-й минуте Танковский самостоятельно упал в центре поля, а Александр Дердо, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не прикасался к сопернику.

В этой ситуации ВАР точно не был бы лишним.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.03.2020 17:19
    +1
    Ибрагим конечно "офонарел": "А, что, так можно?"
    По-хорошему карточку необходимо отменить.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.03.2020 17:11
    0
    Сразу видно чья школа)))
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:11
    0
    I_LOVE_UKRAINE, 04.03.2020 17:08
    "Еслі па делу", то він мав сказати, що впав сам і щоб Дердо відмінив ЖК.
    наверное вы всю жизнь играли на ровных полях, и не знаете какие ощущения от от подворачивания голеностопа на кочке... он мог и не понять сразу откуда боль... другой вопрос откуда столько кочек на поле (кроты что-ли завелись... я про животных если что)
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 04.03.2020 17:08
    0
    Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:06
    Оскара в студию.... Но если по делу, выздоравления игроку, он там по ходу на кочке голеностоп повредил (А кочек там судя по тому как мяч всю игру скакал много). А по поводу квалификации Дердо - так никто не сомнивался, как был ниже плинтуса в судействе - так ничего не поменялось.
    "Еслі па делу", то він мав сказати, що впав сам і щоб Дердо відмінив ЖК.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:07
    0
    t2_romario, 04.03.2020 17:04
    Зачем такой судья? А боковой, а второй боковой, а четвёртый арбитр? Куда смотрели эти люди? А сам Танковский? Слабо признаться что судорога схватила и никто тебя не трогал?
    там не судорога - там голеностоп на кочке... от боли наверное сам не понял
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:06
    +2
    Оскара в студию.... Но если по делу, выздоравления игроку, он там по ходу на кочке голеностоп повредил (А кочек там судя по тому как мяч всю игру скакал много). А по поводу квалификации Дердо - так никто не сомнивался, как был ниже плинтуса в судействе - так ничего не поменялось.
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 04.03.2020 17:04
    +5
    Зачем такой судья? А боковой, а второй боковой, а четвёртый арбитр? Куда смотрели эти люди? А сам Танковский? Слабо признаться что судорога схватила и никто тебя не трогал?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:59
    +4
    Давно я так не смеялся, спасибо! Божественная футбольная комедия)))
    Ссылка
    Александр Горбаток
    online
      Александр Горбаток, 04.03.2020 16:55
    +4
    ВАР в таких ситуациях (жёлтая карточка) не причём. Учите матчасть при подаче новости))) А Танковскому надо вручить оскар, а Дердо давно пора на пенсию!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 04.03.2020 16:54
    +2
    Та перестаньте.
    Даже, если бы был ВАР, то к нему всеравно не обратились бы.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.03.2020 16:47
    +4
    Та припиняйте вже цю всю клоунаду! Дайте Маріку достроково місце в кваліфікації ЛЕ та не смішіть людей!!!!
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 04.03.2020 17:04
    +5
    Зачем такой судья? А боковой, а второй боковой, а четвёртый арбитр? Куда смотрели эти люди? А сам Танковский? Слабо признаться что судорога схватила и никто тебя не трогал?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 04.03.2020 16:59
    +4
    Давно я так не смеялся, спасибо! Божественная футбольная комедия)))
    Ссылка
    Александр Горбаток
    online
      Александр Горбаток, 04.03.2020 16:55
    +4
    ВАР в таких ситуациях (жёлтая карточка) не причём. Учите матчасть при подаче новости))) А Танковскому надо вручить оскар, а Дердо давно пора на пенсию!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.03.2020 16:47
    +4
    Та припиняйте вже цю всю клоунаду! Дайте Маріку достроково місце в кваліфікації ЛЕ та не смішіть людей!!!!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:06
    +2
    Оскара в студию.... Но если по делу, выздоравления игроку, он там по ходу на кочке голеностоп повредил (А кочек там судя по тому как мяч всю игру скакал много). А по поводу квалификации Дердо - так никто не сомнивался, как был ниже плинтуса в судействе - так ничего не поменялось.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 04.03.2020 16:54
    +2
    Та перестаньте.
    Даже, если бы был ВАР, то к нему всеравно не обратились бы.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.03.2020 17:19
    +1
    Ибрагим конечно "офонарел": "А, что, так можно?"
    По-хорошему карточку необходимо отменить.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.03.2020 17:11
    0
    Сразу видно чья школа)))
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:11
    0
    I_LOVE_UKRAINE, 04.03.2020 17:08
    "Еслі па делу", то він мав сказати, що впав сам і щоб Дердо відмінив ЖК.
    наверное вы всю жизнь играли на ровных полях, и не знаете какие ощущения от от подворачивания голеностопа на кочке... он мог и не понять сразу откуда боль... другой вопрос откуда столько кочек на поле (кроты что-ли завелись... я про животных если что)
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 04.03.2020 17:08
    0
    Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:06
    Оскара в студию.... Но если по делу, выздоравления игроку, он там по ходу на кочке голеностоп повредил (А кочек там судя по тому как мяч всю игру скакал много). А по поводу квалификации Дердо - так никто не сомнивался, как был ниже плинтуса в судействе - так ничего не поменялось.
    "Еслі па делу", то він мав сказати, що впав сам і щоб Дердо відмінив ЖК.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 04.03.2020 17:07
    0
    t2_romario, 04.03.2020 17:04
    Зачем такой судья? А боковой, а второй боковой, а четвёртый арбитр? Куда смотрели эти люди? А сам Танковский? Слабо признаться что судорога схватила и никто тебя не трогал?
    там не судорога - там голеностоп на кочке... от боли наверное сам не понял
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности